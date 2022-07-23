«Вот время-то летит»: Безруков запечатлелся с младшим сыном от Матисон в его первый день рождения

Сергей Безруков является одним из самых известных актеров в стране. Он сыграл десятки ролей. Однако многие любят его за роль в сериале «Бригада».

Артист также играет в театре. Уже 8 лет он художественный руководитель Московского губернского театра. Во всем его поддерживает молодая жена Анна Матисон.