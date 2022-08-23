Вот-вот слетит с груди: Наталья Рудова в платье не по размеру взбудоражила фантазию поклонников

Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова на ночь глядя показала подписчикам свое фото, после которого едва кто-то из них смог уснуть. Красотка позировала в лаковом платье большего, чем ее собственный, размера. И в области груди наряд начал топорщиться и буквально открывать то, что там у Рудовой запрятано.

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Собственно, скрывать красотка от людей ничего и не собиралась. Она наоборот выбрала такой ракурс, в котором декольте смотрелось еще откровеннее и внушительнее. Чем взбудоражила фантазию поклонников.