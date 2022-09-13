«Вот-вот покинет Россию»: Жигалова сообщила о скором отъезде в США Милохина

При этом Жигалова заметила, что тиктокеры хоть и бегут из России, но зарабатывать в соцсетях продолжают на рекламе от российских рекламодателей.

«На какую именно славу они надеются в США, где поляна хаусов укомплектована по полной – непонятно», - подчеркнула Жигалова.

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Напомним, что Dream Team – это российское и казахстанское творческое объединение тиктокеров, живущих совместно на одной локации. Было основано блогерами Никитой Авдеевым и предпринимателем Ярославом Андреевым и начало работу в марте 2020 года.