«Вот-вот покинет Россию»: Жигалова сообщила о скором отъезде в США Милохина

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграм» сообщила, что блогер и тиктокер Даня Милохин готовится уехать из России.
«Из-за приостановки работы соцсети в России, участники хауса Dream Team отправились в Штаты и заодно решили позариться на мировую славу. Там уже обустроился основной костяк — Аня Покров, Артур Бабич, Маха Горячева, Ира Блан. Только Даня Милохин все никак не вырвется к друзьям, но, как рассказала бывшая участница Ваша Маруся, он тоже делает визу и вот-вот покинет Россию».
При этом Жигалова заметила, что тиктокеры хоть и бегут из России, но зарабатывать в соцсетях продолжают на рекламе от российских рекламодателей.
«На какую именно славу они надеются в США, где поляна хаусов укомплектована по полной – непонятно», - подчеркнула Жигалова.
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Напомним, что Dream Team – это российское и казахстанское творческое объединение тиктокеров, живущих совместно на одной локации. Было основано блогерами Никитой Авдеевым и предпринимателем Ярославом Андреевым и начало работу в марте 2020 года.