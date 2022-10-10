Вот-вот лопнет: Бузова до треска натянула латексную мини-юбку, сверкнув объемными бедрами

Певица Ольга Бузова всячески стремится похудеть. Она до сих пор разгребает последствия своего неуемного аппетита, когда уплетала колбаску и драники в Минске, а также бутерброды с докторской по ночам. Регулярно демонстрируя из спортзала свои тренировки, певица, тем временем, по-прежнему не очень-то избирательна в еде.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

При этом, красотка не пересмотрела свой гардероб. По старинке она выбирает откровенные наряды, которые часто подчеркивают недостатки ее фигуры. На этот раз звезда нарядилась в латексную мини-юбку, натянув ее до треска на объемные бедра. Наряд сразу привлек внимание к округлившемуся животику, а также отекшим ногам. Кажется, юбка от любого движения хозяйки может лопнуть в любую минуту.