«Вот в чем была причина»: Кушанашвили – про невозможность Вайкуле иметь детей

Звездный обозреватель Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?» поведал о том, как в период болезни Лаймы Вайкуле больно уколол ее отсутствием детей. Это было прилюдно, и сейчас, судя по всему, журналист очень сожалеет о сказанном.

«Я на пресс-конференции сделал замечание Вайкуле, мол, почему она все время говорит про собак, почему не хочет детей. Дурак я был! Она болела тяжело. Потом я понял, когда Оксана Пушкина опубликовала ее частную историю на НТВ. Лайма не могла иметь детей — вот в чем была причина. А я обрушился на нее», - поведал журналист у себя на канале.

Вайкуле болела раком груди, тогда никто об этом не знал. Она смогла одолеть недуг, но матерью так и не стала. В 2010 году она предпринимала попытку ЭКО, но родить так и не смогла.