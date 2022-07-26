Вот тебе и форсаж: Джейсон Момоа попал в ДТП с мотоциклистом

На минувших выходных звезда «Аквамена» и «Игры престолов» Джейсон Момоа попал в ДТП.

42-летний актер ехал по серпантину недалеко от Лос-Анджелеса, когда на повороте дороги к нему на встречку вылетел мотоциклист. Кинозвезда находилась в своем эксклюзивном автомобиле Oldsmobile, байкер врезался в его капот, ударился о лобовое стекло и перелетел через машину.

Но травмы у мотоциклиста оказались легкими. Его доставили в больницу с ушибом ноги и повреждением большого пальца. Актер же не пострадал.

Об этом пишет издание TMZ, опубликовавшее видео с места аварии. Оно же сообщает, что участники ДТП не стали предъявлять друг другу обвинений.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что недавно Джейсон Момоа стал звездой нового фильма «Форсаж». По иронии судьбы на съемках он сам гонял на мотоцикле по улицам Рима.