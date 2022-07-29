«Вот такой биошлак»: Шахназаров жестко прошелся по Покровскому, который приехал на гастроли в Армению

Музыкант планирует дать концерт в Ереване.
Макс Покровский

Макс Покровский. Фото: Global Look Press

Лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский живет в Нью-Йорке. В Россию он приезжал зарабатывать – давал концерты. Но недавно артист представил клип, в котором осудил действия страны и сделал ряд антироссийских заявлений.

Накануне Покровский прибыл в Ереван, где планирует дать концерт.

«Привет, Армения! Ереван встретил нас теплом, добром, улыбками и солнцем», - сказал Покровский на кадрах, которые разместил в своей соцсети.

Публицист Михаил Шахназаров, просмотрев видео, назвав артиста биошлаком.  

«Раньше Ереван и Тбилиси ассоциировались с теплом, великолепной кухней, вкусным алкоголем, музыкой, гостеприимством, техничным футболом, сумасшедшими по красоте пейзажами. А теперь они ассоциируются вот с таким биошлаком, ринувшимся в эти города. О Риге вообще молчу. Умерла, так умерла...» - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

 

 

Михаил Шахназаров. Фото: соцсети

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Напомним, ранее стало известно, что у группы «Ногу свело» запланирован концерт в Санкт-Петербурге. Известно, что выступление пройдет в клубе «Морзе» 11 ноября.

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