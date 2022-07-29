«Вот такой биошлак»: Шахназаров жестко прошелся по Покровскому, который приехал на гастроли в Армению

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

Напомним, ранее стало известно, что у группы «Ногу свело» запланирован концерт в Санкт-Петербурге. Известно, что выступление пройдет в клубе «Морзе» 11 ноября.