Вот так сумма! Нескромный гонорар Нагиева за съемочный день, на который он может себе позволить все, что угодно

Продюсер Алина Красная назвала Дмитрия Нагиева самым дорогим актером. Один съемочный день артиста стоит нескромных денег, но на что только не готовы заказчики, лишь бы любимец публики принял участие именно в их проекте.

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«Его съемочный день стоит 1 миллион 500 тысяч рублей», — раскрыла Красная в разговоре с «Комсомольской правдой».

Продюсер отметила, что это самая высокая такса среди артистов. На втором месте — звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов. Его запросы немногим скромнее, чем у Нагиева — 1 миллион 200 тысяч рублей за одну смену.