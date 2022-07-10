Вот так поворот! Жидков предстал с красавицей-актрисой на юге страны

Снимком актер поделился в соцсети.
Иван Жидков

Иван Жидков. Фото: соцсети

Актер Иван Жидков поделился редким кадром в своей соцсети. Звезда российских сериалов запечатлелся с актрисой Марией Куликовой. Вдвоем они находятся в Ростове-на-Дону, где, вероятно, снимаются в новом фильме.

Иван Жидков и Мария Куликова. Фото: соцсети

Фанаты засыпали публикацию комментариями.

«Наша Маша! Какие классные! Ослепительно красивые! Очень красивая пара!» - писали пользователи Сети.

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Напомним, Жидков дважды был женат. В первом, официальном браке, его избранницей была актриса Татьяна Арнтгольц, которая родила ему дочь Машу. Во втором союзе с моделью Лилией Соловьевой. Она родила артисту сына Степана.   

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