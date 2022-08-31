«Вот так помощник у мамы! Всю кухню разнес»: Богатырев подловил сынишку Данилу от Арнтгольц с поварешкой среди переполоха

Актер из сериала «Кухня» позабавился, глядя, как его сын наводит «порядок» в шкафчиках, разбрасывая кастрюльки.

Татьяна Арнтгольц с Марком Богатыревым и сыном Данилой. Фото: личный архив

Чем бы дитя не тешилось — похоже, что эта поговорка близка Марку Богатыреву, который разрешает сыну хозяйничать на кухне. Актер только посмеялся над тем, что Данила с поварешкой в крепком кулачке навел «порядок» в шкафчиках, разбросав все кастрюльки.

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Судя по всему, сынишка Татьяны Арнтгольц может делать дома все, что ему придет в голову. После того, как мальчуган похозяйничал на кухне, можно было подумать, что там прошелся смерч.

«Вот так помощник у мамы! Всю кухню разнес», «А кто будет убирать-то? Мамуля??», «Все вверх дном», «Да уж, кулинар будет», «Хорошо, когда родители все разрешают», «Смотрите, избалуете», — написали фолловеры.

Сынишка Татьяны Арнтгольц Данила. Фото: личный архив

«Данила Маркович, видимо, сам уже хочет научиться готовить и помогать нам. Сын готовит завтрак!» — пошутил Богатырев.

По материалам 7days.ru

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