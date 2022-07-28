Вот так на самом деле выглядел султан Сулейман

После выхода сериала «Великолепный век» многие россияне стали интересоваться реальной историей Османской империи. Главный герой фильма султан Сулейман существовал в реальной жизни, но был он не таким красавцем, как нам представили киношники.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
В «Великолепном веке» мы видим высокого, стройного и умного мужчину с выразительными и симпатичными чертами лица. Но на самом деле все было не так. Именно этот портрет падишаха считается достоверным.
Фото: Википедия
Он был маленького роста - около 165 см, ноги короткие, имели форму колеса.
Его взгляд был острым и тяжелым, он одновременно напоминал соколиный взор и острый меч. Зубы султана имели ярко-выраженный желтоватый цвет.