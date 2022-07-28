Вот так на самом деле выглядел султан Сулейман

Реальный падишах не имел ничего общего со своим киношным прототипом.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

После выхода сериала «Великолепный век» многие россияне стали интересоваться реальной историей Османской империи. Главный герой фильма султан Сулейман существовал в реальной жизни, но был он не таким красавцем, как нам представили киношники.

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В «Великолепном веке» мы видим высокого, стройного и умного мужчину с выразительными и симпатичными чертами лица. Но на самом деле все было не так. Именно этот портрет падишаха считается достоверным.

Фото: Википедия

Он был маленького роста - около 165 см, ноги короткие, имели форму колеса.

Его взгляд был острым и тяжелым, он одновременно напоминал соколиный взор и острый меч. Зубы султана имели ярко-выраженный желтоватый цвет.

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