Вот так на самом деле выглядел султан Сулейман

После выхода сериала «Великолепный век» многие россияне стали интересоваться реальной историей Османской империи. Главный герой фильма султан Сулейман существовал в реальной жизни, но был он не таким красавцем, как нам представили киношники.

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В «Великолепном веке» мы видим высокого, стройного и умного мужчину с выразительными и симпатичными чертами лица. Но на самом деле все было не так. Именно этот портрет падишаха считается достоверным.