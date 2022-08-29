«Вот стерва»: Сати Казанова закатила истерику перед концертом группы «Фабрика»

Бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова славится своим непростым характером. В интервью Яне Чуриковой певица рассказала, как девочки из коллектива страдали от ее истерик.

«Помню, как перед концертом в каком-то городе мы сидим, и Ира Тонева пишет список песен, которые мы будем исполнять. И тут я говорю, что эту песню петь не буду. Вот стерва!» — говорит Сати.

Казанова также отметила, что концерт тогда мог вообще сорваться.

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