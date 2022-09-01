«Вот бы себя, первоклашку, обнять!»: Равшана Куркова показала, как выглядела 35 лет назад, когда жила в Ташкенте

Пока Равшана сама воспитывает малыша. Но 1 сентября она решила вспомнить, какой была в детстве. Актриса опубликовала редкие фото, на которых запечатлена 35 лет назад, когда училась в 1 классе. Она носила форму, а ее прическу украшал большой бант. Куркова родилась и выросла в Ташкенте в семье актеров Бахрама Эркиновича Матчанова и Рано Кубаевой.

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