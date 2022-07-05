«Вот бы с кем никогда не связалась»: бросивший семерых детей Цыганов вывел из себя Миро

Евгений Цыганов стал очередным гостем шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!». Естественно, блондинка попыталась выведать, почему он бросил свою жену Ирину Леонову с семью детьми. Увы, внятного ответа не последовало.

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Артист ходил вокруг да около, заявил, что они вообще не расставались, дескать, все еще близки и общаются. Да и вообще это жизнь.

Этим Евгений Цыганов сильно вывел из себя блогера Лену Миро.

«Три раза пересмотрела этот кусок интервью Цыганова (остальные просто неинтересны), и поняла главное — вот бы с кем я никогда не связалась. Пять минут он что-то пытается объяснить, нудит и отнекивается.

Бросил бабу с детьми? А он — «бу-бу-бу», что-то типа «это как посмотреть с точки зрения банальной эрудиции весь цинизм ваших помыслов в данной концепции равен парадоксальным иллюзиям».

Короче, я считаю, что Ирине, бывшей его, повезло», — написала в своем ЖЖ Лена Миро.

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