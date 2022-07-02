«Вот она мечта»: сестра Ольги Бузовой покупает квартиру в Турции

Сестра Ольги Бузовой Анна Бузова решила купить квартиру в турецкой Аланье. О недвижимости на берегу моря знаменитость мечтала много лет. Накануне Анна со своим бойфрендом прилетела в курортный город, чтобы осуществить свою мечту.

«Добро пожаловать в наши апартаменты на ближайшие пять-шесть дней. Мы будем изучать недвижимость, потому что планируем приобрести. Знаете, такое ощущение, что вот она, мечта, уже рядом. Эмоции переполняют», - поделилась Бузова с подписчиками.

Напомним, ранее недвижимость в турецкой Аланье купила актриса Анастасия Макеева. Своим фанатам она рассказывала, что квартира в этом городе на берегу Средиземного моря стоит как «двушка» в Подмосковье.