«Вот мы и дома»: Марина Юдашкина вернулась из Китая с подросшими внуками в Москву (фото)

На этот раз Марина сообщила, что они вернулись в Москву. Примечательно, что она опубликовала фото, которое было сделано во дворе особняка, где она своими руками высаживала цветы и деревья. Даже скамейки жена кутюрье делала сама. Но на снимке позируют ее внуки. Малыши заметно вытянулись. Младший сын Галины держал шарики.

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