«Вот и встретились!»: звезды сериала «Сваты» воссоединились

Звезда сериала «Сваты» Инна Королева в своем микроблоге в популярной соцсети редко публикует новые фото. Но на этот раз сделала исключение. Повод оказался более чем веский: она встретилась с коллегой по комедии, актрисой Олесей Железняк. Совместное фото двух всенародных любимиц сразу привлекло внимание подписчиков.
«Вот и встретились мы!» — подписала снимок Королева. И рассказала поклонникам, что пришла к Олесе на спектакль в театр «Ленком», чтобы, наконец, увидеться. У обеих актрис плотный график, поэтому они редко пересекаются.
Инна Королева и Олеся Железняк. Фото: соцсети
Фолловеры ударились в ностальгию. Они стали вспоминать, как смотрели «Сватов» и обожали героинь Королевой и Железняк, и очень бы хотели снова увидеть их на экранах. Кто-то выразил надежду на продолжение комедии. Сериалу, к слову, уже 13 лет, но люди по-прежнему обожают ситком и его актеров.