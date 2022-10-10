«Вот и встретились!»: звезды сериала «Сваты» воссоединились

Фолловеры ударились в ностальгию. Они стали вспоминать, как смотрели «Сватов» и обожали героинь Королевой и Железняк, и очень бы хотели снова увидеть их на экранах. Кто-то выразил надежду на продолжение комедии. Сериалу, к слову, уже 13 лет, но люди по-прежнему обожают ситком и его актеров.