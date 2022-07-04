Вот и причина ссоры: стало известно, почему звезда «Сватов» Анна Кошмал знать не желает Добронравова и Кравченко

Актриса сериала «Сваты» Анна Кошмал после февральских событий ополчилась на российских коллег по сиквелу, которых раньше обожала. Она не раз выступала с громкими выпадами или прозрачными намеками, пытаясь задеть Татьяну Кравченко, Федора Добронравова и других звезд. Такое поведение стало повторяться чересчур часто. И известный украинский блогер Сергей Науменко объяснил, в чем его причина.

Экранная внучка Добронравова и Кравченко привлекает к себе внимание, по мнению блогера, ради «дешевого пиара», пишет сайт Solenko.info. И никакого иного подтекста в этом нет.

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Кстати, известно, что в восьмом сезоне, съемки которого начнутся в этом году, Анны Кошмал не будет — создатели проекта приняли решение исключить актрису из труппы.

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