Вот и причина: Цискаридзе объяснил, почему у него в личной жизни не складывается

48-летний артист балета и телеведущий Николай Цискаридзе объяснил причины своего одиночества в личной жизни. Оказалось, с годами ему сложнее распознавать порядочных женщин. И привел слова писателя Ивана Бунина у себя в Telegram.

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«Нет ничего более трудного, чем распознать хороший арбуз и порядочную женщину», - процитировал классика Цискаридзе. И добавил: «Желаю Вам, друзья, ни в арбузах, ни в людях никогда не ошибаться».

Сам Цискаридзе по сей день одинок. Давно ходят слухи о его нетрадиционной ориентации, но он их никак не комментирует.