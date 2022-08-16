«Вот это выступление – это ли не раболепство?»: Шахназаров оценил шоу Галкина на латышском

Телеведущий и юморист Максим Галкин, сбежав из России, приспособился к жизни сначала в Израиле, а теперь в Латвии. Тут же он и зарабатывает тем, чем умеет – выступает с пародиями и шутками на злобу дня.

На недавнем шоу Галкин начал вести концерт на латышском. Много шутил про раболепство россиян, пародировал президента, оскорбил россиян, чем привел публику в зале в восторг.