«Вот это выступление – это ли не раболепство?»: Шахназаров оценил шоу Галкина на латышском

Телеведущий и юморист Максим Галкин, сбежав из России, приспособился к жизни сначала в Израиле, а теперь в Латвии. Тут же он и зарабатывает тем, чем умеет – выступает с пародиями и шутками на злобу дня.
На недавнем шоу Галкин начал вести концерт на латышском. Много шутил про раболепство россиян, пародировал президента, оскорбил россиян, чем привел публику в зале в восторг.
Журналист Михаил Шахназаров, посмотрев кадры с выступлений Галкина, нашел ряд вопросов к шоумену. Например, в глаза бросилась однобокость в подаче шуток мужа Пугачевой: почему тот подражает только Путину, а не Зеленскому, Байдену или Макрону? Почему проигнорировал скандал вокруг сноса памятника освободителям Латвии?
«Вот это выступление – это ли не раболепство?» - задался вопросом Шахназаров. И объяснил: «Я понимаю почему, эти вопросы летят в пустоту. Вы тогда шутите на другие темы. Вы же говорите о том, что полярность мнений должна существовать, что все не должны думать одинаково. Но вы-то подводите к совсем другому».