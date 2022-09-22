«Вот это райдер»: в Сеть попало видео, где Агату Муцениеце носят на руках на работе

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино в России. Она признавалась, что сначала бралась за любую работу, чтобы помочь своей маме. В ее портфолио есть даже съемки для рекламы. А вот роль в сериале «Закрытая школа» сделала ее знаменитой. Поклонники также следили за ее отношениями с Павлом Прилучным. Многие были поражены, когда они развелись в 2020 году.
После таких перемен в жизни Агата стала еще больше сниматься. Она также постройнела и начала чаще выходить в свет. А вот Прилучный недавно сыграл свадьбу с новой избранницей Зепюр Брутян. Он не скрывает, что хочет завести еще детей. От первого брака у него уже есть сын Тимофей и дочка Мия.
Недавно Муцениеце призналась, что не намерена искать себе бойфренда и разочарована в браке. При этом она не скрывает, что мужчины обращают на нее внимание.
Недавно актриса получила букет от таинственного соседа. А вот 22 сентября она находилась на съемках. В Сети оказалось видео, где режиссер несет ее на руках по коридору.
«Вот это райдер», — восхищенно говорят за кадром ее коллеги.
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Поклонники отметили, что Агата достойна такого внимания. Многие также заметили, что лонгслив и брюки горчичного цвета ей идут. Актриса улыбалась, когда ее несли на руках.
«Это мило», «Такие девушки должны купаться во внимании мужчин», «Заслужила», «Правильно, ее только на руках и нужно носить», «Красотка такая», «Просто прелесть! Настоящий мужчина», — стали писать пользователи Сети.