«Вот это райдер»: в Сеть попало видео, где Агату Муцениеце носят на руках на работе

Недавно Муцениеце призналась, что не намерена искать себе бойфренда и разочарована в браке. При этом она не скрывает, что мужчины обращают на нее внимание.

Недавно актриса получила букет от таинственного соседа. А вот 22 сентября она находилась на съемках. В Сети оказалось видео, где режиссер несет ее на руках по коридору.

«Вот это райдер», — восхищенно говорят за кадром ее коллеги.

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