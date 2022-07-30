«Вот это пресс»: Гагарина показала спортивную фигуру в «голом» бикини

Певица расслабилась на пляже.
Полина Гагарина. Фото: Global Look Press

Полина Гагарина. Фото: Global Look Press

Полина Гагарина, как и многие российские знаменитости, улетела в отпуск. Звезда не стала рассказывать, где именно находится, но поделилась в соцсети ярком снимком.

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Певица запечатлелась на пляже в солнечных очках и нюдовом купальнике, почти сливающемся с тоном кожи. 

«Каникулы», — лаконично подписала кадр Полина.

Пользователи восхитились формами артистки.

«Какая худышка»; «Вот это пресс! И талия роскошная»; «Потрясающая и невероятная женщина»; «Наше солнышко»; «Хорошего отдыха, красавица. Ты его заслужила»; «Фигура просто полный восторг», — высказались они.

Полина Гагарина. Фото: соцсети

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