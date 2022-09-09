«Вот это ножки»: Горбань поманила «убойными» бедрами в игривом купальнике

Мария Горбань призналась, что уже соскучилась по лету. Вспоминая о теплых деньках, актриса села пересматривать пляжные снимки. Одним из них она поделилась с поклонниками в соцети.
На фото звезда сериала «Кухня» позировала в стильном бело-синем купальнике с игривым кольцом на животе. Мария распустила длинные волосы и соблазнительно выставила вперед стройную ногу.
«Верните меня в лето! Срочно», — потребовала артистка.
Мария Горбань. Фото: соцсети
Пользователи Сети засыпали Горбань комплиментами.
«Какая стройная! Никогда бы не сказала, что всего год назад родила»; «Вот это ножки! Мое восхищение»; «Просто свела с ума своей фигурой»; «Идеальная, больше нечего скачать»; «Убойные бедра», — написали они.