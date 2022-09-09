«Вот это ножки»: Горбань поманила «убойными» бедрами в игривом купальнике

Мария Горбань призналась, что уже соскучилась по лету. Вспоминая о теплых деньках, актриса села пересматривать пляжные снимки. Одним из них она поделилась с поклонниками в соцети.

На фото звезда сериала «Кухня» позировала в стильном бело-синем купальнике с игривым кольцом на животе. Мария распустила длинные волосы и соблазнительно выставила вперед стройную ногу.