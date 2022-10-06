Вот это ноги! Волочкова уселась на шпагат в алых микрошортах

Балерина опубликовала новое видео.
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова похвасталась в соцсети новой именной купелью из массива дерева. По традиции первым делом экс-прима Большого театра измерила обновку своим фирменным шпагатом.

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Балерина облачилась в алые мини-шорты и блеснула растяжкой, присев на края купели.

«На этот раз у меня купель круглая, а не овальная.  Я попробую ее мерой своего шпагата измерить.

Поскольку она круглая, я могу сказать, что  теперь можно будет в разных ракурсах этот шпагат здесь исполнять и радовать вас красивыми фотографиями и видеокадрами», — поделилась Анастасия.

Пользователи Сети восхитились растяжкой 46-летней балерины. 

«Вот это ноги! Такие стройные, загляденье»; «Настя, ты просто огонь»; «Всем бы быть в такой форме в ее возрасте»; «Красотка»; «Талантливая и позитивная, всегда поднимаешь настроение. И шпагат твой я обожаю», — написали они.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

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