Вот это ноги! Волочкова уселась на шпагат в алых микрошортах

Анастасия Волочкова похвасталась в соцсети новой именной купелью из массива дерева. По традиции первым делом экс-прима Большого театра измерила обновку своим фирменным шпагатом.
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Балерина облачилась в алые мини-шорты и блеснула растяжкой, присев на края купели.
«На этот раз у меня купель круглая, а не овальная. Я попробую ее мерой своего шпагата измерить.
Поскольку она круглая, я могу сказать, что теперь можно будет в разных ракурсах этот шпагат здесь исполнять и радовать вас красивыми фотографиями и видеокадрами», — поделилась Анастасия.
Пользователи Сети восхитились растяжкой 46-летней балерины.
«Вот это ноги! Такие стройные, загляденье»; «Настя, ты просто огонь»; «Всем бы быть в такой форме в ее возрасте»; «Красотка»; «Талантливая и позитивная, всегда поднимаешь настроение. И шпагат твой я обожаю», — написали они.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети