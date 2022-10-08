Вот это любовь: Арзамасова прыгнула в объятия Авербуха после выступления на «Ледниковом периоде»

Лиза Арзамасова уже давно стала знаменитой актрисой. После съемок в сериале «Папины дочки» она прославилась на всю страну. Теперь Лиза не только снимается в кино, но и играет в театре. Еще два года назад никто не знал ничего о ее личной жизни, но потом она перестала скрывать роман с Ильей Авербухом. Теперь они состоят в браке и растят сына Льва.
Обычно Лиза во всем поддерживает мужа. Они часто вместе выходят в свет. Актриса также не раз выступала с ним на льду. Примечательно, что в этом году она согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период», где в свое время и познакомилась с будущим мужем.
На этот раз Арзамасова выступила в первый съемочный день в романтичном образе. Ее партнером стал молодой чемпион Никита Кацалапов. Актриса в пудровом платье продемонстрировала плавный прокат. Она словно и не делала перерыв в фигурном катании. Но после выступления артистка побежала у Авербуху и прыгнула в его объятия.
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Поклонников растрогали эти кадры. Многие восхитились тем, что пара не стесняется демонстрировать свои чувства перед камерой. Другие отметили, что Лиза очень романтичная натура.
«Ну какие милые», «Рядом с такой девушкой любой мужчина помолодеет», «Какая она очаровательная», «Жаль, что они не вместе катаются», «Я дую это будет фееричный сезон», «Лиза просто невозможно трогательная», — стали писать пользователи Сети.
Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов. Фото: Global Look Press