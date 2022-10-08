Вот это любовь: Арзамасова прыгнула в объятия Авербуха после выступления на «Ледниковом периоде»

На этот раз Арзамасова выступила в первый съемочный день в романтичном образе. Ее партнером стал молодой чемпион Никита Кацалапов. Актриса в пудровом платье продемонстрировала плавный прокат. Она словно и не делала перерыв в фигурном катании. Но после выступления артистка побежала у Авербуху и прыгнула в его объятия.

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