Вот это крупный план! Юлия Ефимова в топе с «дыркой» на самом интересном месте блеснула сокровенным (фото)

Пловчиха Юлия Ефимова все чаще радует поклонников своими снимками в бикини, нежели спортивными достижениями. Девушка в этом сезоне не выступала на турнирах, решив взять паузу до конца года. Зато в микроблогах красотки – солнечно и весело – она живет в Майами и оттуда делится кадрами из своей жизни.

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На этот раз Ефимова блеснула красотой своего декольте с «дыркой», нарядившись в модный топ с асимметрией на самом интересном месте. Причем, селфи пловчиха сделала крупным планом, засветив загорелую «ложбинку греху» в вырезе.