«Вот это кошечка»: Севастьянова показала идеальное тело в «хищном» бикини

Последние несколько месяцев Каролина Севастьянова находится в Монако. На курорте красавица-гимнастка отдыхает на пляжах и расслабляется с ресторанах в компании возлюбленного.
Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Девушка не забывает делиться с поклонниками снимками из отпуска. На одном из них она позировала в черно-белом купальнике с анималистичным принтом. Каролина прилегла на шезлонг, распустила длинные волосы и эффектно прогнулась.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
Пользователи Сети активно отреагировали на горячее фото.
«Вот это кошечка»; «Такая грациозная»; «Что за очаровательная девушка»; «Ох, кому же досталась такая красота»; «Очень изящная фигура»; «Идеальное тело! Можно только позавидовать», — написали они.