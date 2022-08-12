«Вот это кошечка»: Севастьянова показала идеальное тело в «хищном» бикини

Последние несколько месяцев Каролина Севастьянова находится в Монако. На курорте красавица-гимнастка отдыхает на пляжах и расслабляется с ресторанах в компании возлюбленного.

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Девушка не забывает делиться с поклонниками снимками из отпуска. На одном из них она позировала в черно-белом купальнике с анималистичным принтом. Каролина прилегла на шезлонг, распустила длинные волосы и эффектно прогнулась.