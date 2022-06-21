Вот это изгибы! Медведева повернулась шаровидным тылом на камеру в ультрамариновом монокини

22-летняя фигуристка Евгения Медведева на фоне призрачных перспектив развития спорта в международных масштабах окончательно ушла вразнос.

Ранее в социальных сетях оказались видео с тусовки, которую она организовала для своих друзей. Там даже Ксения Собчак со своей свадьбой в подметки не годилась. Гости спортсменки отрывались под музыку как последний раз в своей жизни, да и сама Евгения гуляла мощно. Она примерила откровенный наряд с чулками и под ритмы отшлепала себя, валяясь на полу.

Ну а теперь Медведева устроила фотосессию в купальнике ультрамаринового цвета, показывая свой крепкий тыл на камеру.