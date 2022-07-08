Вот это искренность чувств! Пресняков трогательно поздравил Подольскую с Днем семьи, любви и верности

8 июля россияне отмечают День семьи, любви и верности. Владимир Пресняков поспешил поздравить свою жену Наталью Подольскую с этой датой.

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Пара живет вместе с 2005 года, а узаконили они отношения в 2010 году. Чета считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Пресняков и Подольская воспитывают двоих сыновей — Артемия и Ванечку, мечтают о рождении дочки.

В личном блоге Пресняков опубликовал ролик, собранных из личных видео с женой и детьми. От этих кадров так и веет любовью и нежностью.