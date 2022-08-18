Вот это формы! Валя Карнавал подразнила пышным бюстом в купальнике, устроив заплыв в бассейне

20-летняя звезда соцсетей, певица Валя Карнавал перед свадьбой с Сашей Стоуном решила привести себя в форму и пропадает в спортзале. Изнуряющие тренировки сделали свое дело – красавица заметно похудела. Но ей удалось сохранить пышный бюст, который давно стал ее визитной карточкой, в прежних объемах.

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После очередной тренировки Карнавал отправилась расслабиться в бассейн. Она устроила заплыв, не забыв включить камеру смартфона. На кадрах Карнавал дразнится своим пышным бюстом в бикини, демонстрируя его прямо в камеру.