Вот это формы: Седокова с трудом втиснула мощный бюст в тугой корсет

Анна Седокова любит пикантные наряды. Для очередного концерта она выбрала один из них.

На этот раз экс-солистка «ВИА Гры» примерила алый комбинезон с обтягивающими лосинами и тугим корсетом, выгодно приподнявшем ее пышный бюст. Образ дополнили высокие перчатки и вечерний макияж.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Анна не стала усложнять эпатажный наряд замысловатой прической, просто выпрямив и аккуратно уложив волосы.