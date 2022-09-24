Вот это формы: Седокова с трудом втиснула мощный бюст в тугой корсет

Анна Седокова любит пикантные наряды. Для очередного концерта она выбрала один из них.
На этот раз экс-солистка «ВИА Гры» примерила алый комбинезон с обтягивающими лосинами и тугим корсетом, выгодно приподнявшем ее пышный бюст. Образ дополнили высокие перчатки и вечерний макияж.
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Анна не стала усложнять эпатажный наряд замысловатой прической, просто выпрямив и аккуратно уложив волосы.
Напомним, сейчас Седокова большую часть времени проводит в Майами. Певица живет там с детьми и мужем, 30-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Недавно Анна ненадолго вернулась в Москву, чтобы уладить рабочие вопросы.
Супруг звезды остался в США, где у него подписан контракт на выступление в Лиге развития НБА.