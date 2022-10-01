Вот это формы! Молодая жена Цекало поманила наливным бюстом в тесном лифе

61-летний Александр Цекало и его 30-летняя жена Дарина Эрвин живут в Америке недалеко от побережья океана. Молодая супруга продюсера частенько проводит время на местных пляжах и не забывает делиться с поклонниками солнечными снимками.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

На одном из кадров Дарина позировала в черном бикини с миниатюрным лифом, едва вмещающим ее пышный бюст. Красотка сделала селфи, надев белую бейсболку и темные солнечные очки.