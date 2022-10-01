Вот это формы! Молодая жена Цекало поманила наливным бюстом в тесном лифе

Дарина Эрвин расслабилась на пляже.
Александр Цекало и Дарина Эрвин. Фото: соцсети

Александр Цекало и Дарина Эрвин. Фото: соцсети

61-летний Александр Цекало и его 30-летняя жена Дарина Эрвин живут в Америке недалеко от побережья океана. Молодая супруга продюсера частенько проводит время на местных пляжах и не забывает делиться с поклонниками солнечными снимками.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

На одном из кадров Дарина позировала в черном бикини с миниатюрным лифом, едва вмещающим ее пышный бюст. Красотка сделала селфи, надев белую бейсболку и темные солнечные очки.

Дарина Эрвин. Фото: соцсети

Напомним, ради Эрвин Цекало круто изменил свою жизнь. Продюсер развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой и перебрался на ПМЖ в США.

По слухам, чтобы экс-супруга отказалась от его громкой фамилии продюсеру пришлось выплатить кругленькую сумму.

Помимо этого Александр перестал общаться с друзьями по шоу «Прожекторперисхилтон».  Гарик Мартиросян, Иван Ургант и Сергей Светлаков не поддержали выбор спутницы жизни, который сделал их коллега.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  