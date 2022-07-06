Вот это фигура! 57-летняя Ирина Агибалова из «Дома-2» покрасовалась в топе бандо и укороченных легинсах

Сегодня трудно поверить, что во времена своего первого появления на проекте «Дом-2» Ирина Агибалова была необъятной женщиной.

За несколько лет ее полнота улетучилась без следа. И к своим неполным 58-ми годам Ирина Агибалова обладает стройной фигурой, тонкой талией, которые постоянно демонстрирует, раздеваясь без какого-либо смущения. Потому что ей нечего скрывать!

Сейчас Ирина Александровна вместе с мужем находятся на Кипре, где стоит жара.

Ирина Агибалова надевает на себя минимум одежды. В микроблоге она предстала в топе бандо и укороченных легинсах.

Наряд подчеркнул ее стройность и акцентировал талию и грудь.