Вот это фигура! 57-летняя Ирина Агибалова из «Дома-2» покрасовалась в топе бандо и укороченных легинсах

Экс-участница проекта Ирина Агибалова даст фору юным девушкам.
Ирина Агибалова

Ирина Агибалова. Фото: соцсети

Сегодня трудно поверить, что во времена своего первого появления на проекте «Дом-2» Ирина Агибалова была необъятной женщиной.

За несколько лет ее полнота улетучилась без следа. И к своим неполным 58-ми годам Ирина Агибалова обладает стройной фигурой, тонкой талией, которые постоянно демонстрирует, раздеваясь без какого-либо смущения. Потому что ей нечего скрывать!

Сейчас Ирина Александровна вместе с мужем находятся на Кипре, где стоит жара.

Ирина Агибалова надевает на себя минимум одежды. В микроблоге она предстала в топе бандо и укороченных легинсах. 

Наряд подчеркнул ее стройность и акцентировал талию и грудь.

В кадре Ирина Александровна приглашает подписчиков прогуляться по саду ее особняка на Кипре, который она и ее муж возделали своими руками.

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