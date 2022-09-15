«Вот это дыньки»: красотка-любовница Тимати подразнила мощным бюстом на видео

Пользователи Сети пришли в восторг от образа Валентины. Особенно они отметили фигуру девушки.

«Какая же ты роскошная»; «Вот это дыньки»; «Где Тимати их находит? Очень красивая девушка»; «Такое тело, даже не верится, что все натуральное»; «От груди глаз не оторвать»; «Сложно смотреть в глаза, когда перед ними такие выдающиеся формы», — написали они.

Напомним, Тимати встречается с Ивановой более полугода. За это время рэпер уже успел познакомить избранницу с семьей и друзьями.