«Вот это дыньки»: красотка-любовница Тимати подразнила мощным бюстом на видео

Возлюбленная рэпера примерила провокационное платье.
Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Новую избранницу Тимати — Валентину Иванову — часто приглашают поучаствовать в фотосессиях. Для одной из них 19-летняя модель примерила откровенное черное платье.

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Изюминкой наряда стало глубокое декольте, декорированное серебристыми стразами и выгодно подчеркнувшее пышный бюст красотки.

Пользователи Сети пришли в восторг от образа Валентины. Особенно они отметили фигуру девушки.  

«Какая же ты роскошная»; «Вот это дыньки»; «Где Тимати их находит? Очень красивая девушка»; «Такое тело, даже не верится, что все натуральное»; «От груди глаз не оторвать»; «Сложно смотреть в глаза, когда перед ними такие выдающиеся формы», — написали они.

Напомним, Тимати встречается с Ивановой более полугода. За это время рэпер уже успел познакомить избранницу с семьей и друзьями.

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