«Вот это бомба»: Чехова похвасталась аппетитной фигурой в бикини

Анфиса Чехова опубликовала в соцсети горячее видео, которое сняла во время одного из своих путешествий. В ролике 44-летняя телеведущая позировала, надев пестрое бикини.
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Звезда собрала в пучок длинные волосы и эффектно присела в ванну, установленную на террасе и наполненную водой с лепестками роз.
Фолловеры активно отреагировали на пост. Многие по достоинству оценили фигуру Анфисы.
«Вот это бомба»; «Такое красивое видео! И купальник на вас смотрится великолепно»; «Стройная красавица. И никакого фотошопа»; «Восхищаюсь вами»; «Богиня»; «Какая у вас талия изгибистая! Огнище», — написали они.
Напомним, Чехова долгое время считалась одной из самых соблазнительных отечественных телеведущих. Она прославилась благодаря программе «Секс с Анфисой Чеховой» на канале ТНТ.