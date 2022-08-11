«Вот это бомба»: Чехова похвасталась аппетитной фигурой в бикини

Анфиса Чехова опубликовала в соцсети горячее видео, которое сняла во время одного из своих путешествий. В ролике 44-летняя телеведущая позировала, надев пестрое бикини.

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Звезда собрала в пучок длинные волосы и эффектно присела в ванну, установленную на террасе и наполненную водой с лепестками роз.