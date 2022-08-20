«Вот эта распущенность. Она ломает»: почему солисты «Ласкового мая» не могли устроиться в жизни

Музыкант и продюсер Алексей Мускатин в фильме «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая» рассказывал, почему многие солисты коллектива так и не смогли найти себя в жизни.
«Во всем эта распущенность. Эта распущенность и в том, что ты выпиваешь. И в том, что ты обжираешься. Вот эта распущенность. Она ломает. Вдруг раз и все пропало. И пустота. А кто подготовлен психологически к этой пустоте».
По словам Мускатина, вчера за тобой бегали и на тебя молились, а сейчас тебя бросили. «У тебя денег нет, ничего нет и ты никому не нужен. Времена «Ласкового мая» закончились», - говорил Мускатин.
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Напомним, что в конце восьмидесятых годов «Ласковый май» произвел в СССР эффект разорвавшейся бомбы. Одно время по стране гастролировали 67 коллективов, созданных продюсером Андреем Разиным.