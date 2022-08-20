«Вот эта распущенность. Она ломает»: почему солисты «Ласкового мая» не могли устроиться в жизни

По словам Мускатина, вчера за тобой бегали и на тебя молились, а сейчас тебя бросили. «У тебя денег нет, ничего нет и ты никому не нужен. Времена «Ласкового мая» закончились», - говорил Мускатин.

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Напомним, что в конце восьмидесятых годов «Ласковый май» произвел в СССР эффект разорвавшейся бомбы. Одно время по стране гастролировали 67 коллективов, созданных продюсером Андреем Разиным.