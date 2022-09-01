Вот чем Гарика зацепила: пассия Харламова в трусах и майке блеснула прелестями на природе

Актриса поделилась летним снимком в соцсети.
Катерина Ковальчук и Гарик Харламов

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Звезда комедии «Гусар» Катерина Ковальчук давно встречается с комиком Гариком Харламовым. Пара нечасто появляется на людях вместе, однако, скрывать отношения звезды не стараются. Тем временем, популярность девушки в ети только растет.

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Сама Ковальчук регулярно постит в микроблоге свои фото и видео. На этот раз актриса показала летние кадры своего отдыха на природе. Вместе с подругой они позировали в пляжных нарядах. Пассия Харламова в одних трусах и майке приняла довольно пикантную позу, чем вызвала множество восторгов у подписчиков.

Катерина Ковальчук. Фото: соцсети

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