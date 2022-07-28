Вот чем Гарика зацепила: девушка Харламова в топе и мини-шортиках щегольнула точеными формами

Актриса регулярно посещает спортзал и хвастается этим.
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук нередко выходит на связь с поклонниками, чтобы посвятить их в свою жизнь. Избранница Гарика Харламова недавно демонстрировала идиллию в отношениях с названой свекровью, которая тепло к ней относится уже давно.

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А теперь Ковальчук показала себя в спортзале. Здесь актриса добывает свою стройность в поте лица. И для тренировки по растяжке, которую просто обожает, красавица нарядилась в  миниатюрный комплект, состоящий из кроп-топа, обнажившего точеную талию, и мини-шортиков, подчеркнувших тугие бедра.

Напомним, в отношениях с Харламовым актриса, которую прозвали копией Кристины Асмус, уже почти год. Официально они с юмористом подтвердили роман осенью прошлого года, выйдя в свет вместе и не отходя друг от друга.

Катерина Ковальчук. Фото: соцсети

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