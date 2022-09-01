Воссоединились: Тимати и Решетова вместе предстали в элитном садике, куда отвели двухлетнего сына (фото)

1 сентября многие звездные родители повели наследников в школу. А вот Тимати решил отдать сына в садик при элитной гимназии. Примечательно, что с ним была и Решетова, с которой он разорвал отношения два года назад. Бизнеследи облачилась в трикотажное платье светло-серого цвета и белые лодочки.

А вот рэпер остался верен своему стилю, поэтому надел шапку и кожаный пиджак. Он на руках держал Ратмира, который был одет подстать отцу в шапку и дутый пуховик.

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