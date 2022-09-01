Воссоединились: Тимати и Решетова вместе предстали в элитном садике, куда отвели двухлетнего сына (фото)

Рэпер 1 сентября, как и другие родители, оказался в учебном заведении. Вместе с экс-возлюбленной он решил отдать наследника в садик при элитной школе.
Тимати с сыном

Тимати с сыном. Фото: соцсети звезды

Тимур Юнусов, более известный как Тимати, уже давно прославился на всю страну. Он не только выпускает музыкальные треки, но и занимается бизнесом. Недавно он открыл обновленную сеть кофеен Starbucks, которая теперь называется Stars Coffee. К слову, до сих пор артист находится в статусе холостяка.

У Тимати было два серьезных романа. Алена Шишкова подарила ему дочку Алису, а Анастасия Решетова родила от него сына Ратмира. Однако ни одну из них под венец он не повел. В этом году рэпер стал встречаться с моделью Валентиной Ивановой. При этом он остается примерным папой. Регулярно артист возит наследников на море и устраивает для них праздники.

1 сентября многие звездные родители повели наследников в школу. А вот Тимати решил отдать сына в садик при элитной гимназии. Примечательно, что с ним была и Решетова, с которой он разорвал отношения два года назад. Бизнеследи облачилась в трикотажное платье светло-серого цвета и белые лодочки.

А вот рэпер остался верен своему стилю, поэтому надел шапку и кожаный пиджак. Он на руках держал Ратмира, который был одет подстать отцу в шапку и дутый пуховик.

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«Посмотри, посмотри! Пошел!» – заметил Тимати.

«Малыш, не уходи! Ему уже не до родителей», – заметила Анастасия.

По словам молодой мамы, ее сын самый младший в группе. Она поразилась тому, как быстро летит время. А поклонники восхитились тем, что бывшие влюбленные воссоединились ради наследника и вместе отвели в садик.

Тимати и Анастасия Решетова с сыном. Фото: соцсети

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