«Восприняли в штыки»: Забияко рассказала, как сообщала родителям о любви к Касаткиной

Фигуристка Наталья Забияко в шоу «Осторожно, Собчак!» рассказала, как сообщала родителям о связи с теннисисткой Дарьей Касаткиной.
«У меня ситуация сложнее, чем у Даши. Я сообщили об этом маме. Все получилось достаточно спонтанно. Я не хотела говорить на тот момент. Но по ходу разговора с мамой я призналась. Родители восприняли это в штыки. Они консервативные. Я могу их понять».
Как отметила Забияко, она лет десять назад поняла, что любит девушек. «Было сложно поделиться. Общественное мнение давит. Это страшно, что даже с близким ты не можешь поделиться. Будут осуждать и говорить, что это неправильно. Ты просто бросаешься на стену», - заметила Забияко.
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Ранее Дарья Касаткина совершила каминг-аут. Она призналась в нетрадиционной ориентации. Позже стало ясно, что она живет с Забияко.