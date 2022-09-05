«Восприняли в штыки»: Забияко рассказала, как сообщала родителям о любви к Касаткиной

Как отметила Забияко, она лет десять назад поняла, что любит девушек. «Было сложно поделиться. Общественное мнение давит. Это страшно, что даже с близким ты не можешь поделиться. Будут осуждать и говорить, что это неправильно. Ты просто бросаешься на стену», - заметила Забияко.

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Ранее Дарья Касаткина совершила каминг-аут. Она призналась в нетрадиционной ориентации. Позже стало ясно, что она живет с Забияко.