«Воспринимает его уже и как сына»: отразилась ли разница в 27 лет на брак Пугачевой с Галкиным*

Алла Пугачева вместе с 9-летними двойняшками Гарри и Лизой во второй раз за последний год тайно уехала за границу. По слухам, Примадонна вернулась с детьми в Израиль.

Отпрыски шоумена Максима Галкина* только месяц проучились в подмосковной школе. И как намекнула близкая подруга Аллы Пугачевой Любовь Аксенова, которая долгие годы служила у нее портнихой, певица приняла решение уехать за границу из-за детей.

В школе Гарри и Лизу стали допекать вопросами об их отце. Максим Галкин* не вернулся с семьей в Россию, сославшись на гастрольный тур. Пугачева столкнулась с тем, что дети стали задавать ей взрослые вопросы после школьных разговоров. И для того, чтобы уберечь двойняшек от лишних волнений, Алла Борисовна решила их увезти.

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Близкая подруга Примадонны дала понять, что значительная разница в возрасте между Примадонной и ее пятым мужем в 27 лет оставила свой отголосок в их отношениях. Разумеется, Алла Борисовна старается поддерживать Максима.

«Когда мужчина на столько лет моложе, женщина воспринимает его уже и как сына, и как друга. Уже другие отношения! Родные люди, не продашь этого человека. Тем более двое детей, таким трудом заработанные!» — приводит News.ru слова подруги Примадонны.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.