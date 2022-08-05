Восьмого сезона сериала «Сваты» не будет

Выяснилось, что журналисты брали комментарии из старых интервью своих коллег. К примеру, использовали комментарий дублера актера Федора Добронравова, который якобы отказался от съемок в новом сезоне, Сергея Сманцера.

Сманцер, в частности, говорил: «В сценарии моему персонажу нужно просто было оказаться у клуба и глянуть на стенд с анонсом киноленты «Старые клячи». Съемки велись со спины». Оказалось, что этот комментарий взят из старого интервью про сериал, сообщает «Комсомольская правда».

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Ранее СМИ писали, что в скором времени могут начаться съемки восьмого сезона «Сватов». Однако еще прошлым летом режиссер народной ленты Андрей Яковлев отмечал, что никаких восьмых «Сватов» снимать не планируется. После всем известных февральских событий вопрос о новых «Сватах» может вообще навсегда снять с повестки.