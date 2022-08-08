«Восьмимесячное мое чудо»: Поплавская показала малыша — белокурую копию себя

Актриса Яна Поплавская показала в своем телеграме детскую фотографию своего младшего сына Никиты от режиссера Сергея Гинзбурга. На снимке он очень похож на свою мать, наследнику артистки исполнилось 26 лет.

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«Мой любимый младший сын! Жизнерадостный, громкий, добрый, нежный, заполняющий все пространства вокруг себя! С днем рождения, Ник!

Мы все тебя очень ждали, надеялись, верили, что встретимся с тобой! Встретились с тобой 8.08 в 8 роддоме, восьмимесячное крохотное мое чудо весом в 2 кг 40 г! Зато потом ты очень быстро все наверстал!» — обратилась к наследнику Яна Поплавская.

Напомним, что у Яны Поплавской двое сыновей от Гинзбурга. Есть еще старший наследник Клим и внук от него Иларий. С мужем она давно развелась. Сейчас актриса счастлива в браке с радиоведущим Евгением Яковлевым.