«Восхищаюсь»: родившая при муже и сыне-трехлетке Тодоренко показала кормящего мужчину

Регина Тодоренко спустя месяц после родов в США вернулась в Россию. Телеведущая стала мамой во второй раз, у нее снова появился мальчик. Процесс происходил в домашних условиях в воде, а муж Влад Топалов и трехлетний первенец теледивы при нем присутствовали и все видели.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Засиживаться дома и утопать в материнстве Тодоренко не стала и сразу же приступила к работе. Но материнский контент публиковать в соцсетях не перестала. На сей раз звезда показала кадры, как мужчина кормит младенца, имитируя грудное вскармливание: он спрятал бутылочку под футболку и приложил к ней малыша. Это тронуло Регину.

«Восхищаюсь вовлеченностью этого отца в процесс воспитания», - призналась звезда.

К слову, Тодоренко обещает подписчикам, что не раз вернется к своим родам и поделится опытом.