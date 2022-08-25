«Ворюга и тупой»: Алибасов выругался в адрес Левкина

Продюсер Бари Алибасов заявил в шоу «Поясни за», что экс-солист коллектива Владимир Левкин ворюга и тупой человек.
«Он — вор. Чем вор может провиниться? Только тем, что украсть. Выложил в Интернете страницу о том, что соберется настоящая «На-На». Бренд зарегистрирован во всем мире. Левкин назвал фамилии, которые я где-то и когда-то слышал. Но не помню, по какому поводу».
Как отметил Алибасов, Левкин — ворюга, а сам тупой. «Ничего не может придумать. Это вот я сейчас бы назвал себя Аллой Пугачевой или Владимиром Путиным. Ну вот идиот же. Левкин — больной человек. Он и артист-то всегда был говно», — заявил Бари Алибасов.
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Ранее Левкин говорил, что собирается выйти на сцену, собрав «золотой состав» группы «На-На». Алибасов считает, что все права на группу принадлежат ему, и Левкин не имеет права организовывать такой концерт.