«Ворюга и тупой»: Алибасов выругался в адрес Левкина

Как отметил Алибасов, Левкин — ворюга, а сам тупой. «Ничего не может придумать. Это вот я сейчас бы назвал себя Аллой Пугачевой или Владимиром Путиным. Ну вот идиот же. Левкин — больной человек. Он и артист-то всегда был говно», — заявил Бари Алибасов.

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Ранее Левкин говорил, что собирается выйти на сцену, собрав «золотой состав» группы «На-На». Алибасов считает, что все права на группу принадлежат ему, и Левкин не имеет права организовывать такой концерт.