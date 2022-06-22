«Он ворвался в мою жизнь 6 лет назад»: Захарова вспомнила единственную встречу с Нарциссом

Как заметила официальный представитель МИД, музыкант был талантливым человеком.
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Global Look Press

Официальный представитель МИД Мария Захарова в «Телеграме» рассказала о своей единственной встрече с музыкантом Пьером Нарциссом.

«После брифинга открыла телефон, и вдруг новость — умер Пьер Нарцисс. Он ворвался в мою жизнь лет 6 назад внезапно, шумно и с песней. В прямом смысле этого слова. Как-то разбирала сообщения в соцсетях и обнаружила послания от «шоколадного зайца». Познакомились виртуально. А потом он взял и прислал песню «Мария». Я отказывалась от сходства как могла. Но он был непреклонен: «Это мы написали про вас».

По словам Марии Захаровой, очно они виделись всего один раз на одном из приемов. Его организовало Управление по делам дипкорпуса в Завидово. Нарцисс пел. В том числе свой хит «Шоколадный заяц».

«Танцевали, болтали, фотографировались, он рассказывал про песни и свою обожаемую дочку. Спасибо тебе, ты талантливый и яркий! Таким навсегда запомню», — заметила Захарова.

По предварительным данным, причиной смерти Пьера Нарцисса стала неудачная операция на почке.

Пьер Нарцисс был участником проекта «Фабрика звезд – 2». В 2004 году вышел его альбом «Шоколадный заяц» с одноименной песней, ставшей хитом. В 2006 году Пьер Нарцисс был удостоен звания народный артист Ингушетии.

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