Воровство песен: с чего началось противоборство между Кузнецовым и Разиным

Любопытно, что эта песня обрела популярность благодаря Шатунову. В репертуар «Ласкового мая» песни группы «Мама» попадали прямиком из студии звукозаписи.

«Тогда ничего не выпускалось, а просто переписывалось. Они выпускали такой же альбом. Один в один. Мы выпускаем второй альбом. Такая же картина», — рассказывал Александр Прико.

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Напомним, что именно так началась война между Кузнецовым и Разиным. Она длилась много лет и до сих пор не завершена.