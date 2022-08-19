Воровство песен: с чего началось противоборство между Кузнецовым и Разиным

Композитор Сергей Кузнецов переманил из группы «Ласковый май» в свою команду «Мама» 13-летнего музыканта Александра Прико. Он стал солистом под руководством Кузнецова. Об этом рассказали в фильме «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая». Это стало началом противостояния композитора и продюсера Андрея Разина.
«Кузнецов захотел уйти. Я ушел вместе с ним. Мы записали три альбома. Первая песню, которую мы записали, — «Розовый вечер».
Любопытно, что эта песня обрела популярность благодаря Шатунову. В репертуар «Ласкового мая» песни группы «Мама» попадали прямиком из студии звукозаписи.
«Тогда ничего не выпускалось, а просто переписывалось. Они выпускали такой же альбом. Один в один. Мы выпускаем второй альбом. Такая же картина», — рассказывал Александр Прико.
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Напомним, что именно так началась война между Кузнецовым и Разиным. Она длилась много лет и до сих пор не завершена.