Ворота проржавели, участок не ухоженный: как выглядит дом Шатунова в поселке Барановка под Сочи

Цены в поселке Барановка, надо признать, кусаются. К примеру, рыночная стоимость жилья Юрия Шатунова более 15 миллионов рублей.

Дом сегодня не в лучшем состоянии. Ворота проржавели, участок не ухоженный. Шатунов сюда приезжал редко. Он отмечал, что у него просто есть этот дом и он помнит об этом.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.