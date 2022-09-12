Ворота проржавели, участок не ухоженный: как выглядит дом Шатунова в поселке Барановка под Сочи

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ показали двухэтажный дом под Сочи, который принадлежит музыканту Юрию Шатунову.
Дом Юрия Шатунова под Сочи. Фото: кадр из программы
Цены в поселке Барановка, надо признать, кусаются. К примеру, рыночная стоимость жилья Юрия Шатунова более 15 миллионов рублей.
Дом сегодня не в лучшем состоянии. Ворота проржавели, участок не ухоженный. Шатунов сюда приезжал редко. Он отмечал, что у него просто есть этот дом и он помнит об этом.
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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.