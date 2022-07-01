Воробей тайком встретилась с Галкиным и разузнала, как он живет

На прошедшей выставке костюмов главных персонажей нового фэнтези-блокбастера «Красная Шапочка» российские звезды обсудили жизнь в Израиле Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Напомним, артисты улетели за границу в конце февраля, Примадонна заявила, что туда они отправились, чтобы «поправить здоровье и отдохнуть».

Как пишет «Экспресс газета», юмористка Елена Воробей призналась, что тоже недавно отметилась в Израиле, где поспешила без лишней шумихи встретиться со своим коллегой Максимом Галкиным. Ей не терпелось узнать, как он устроился на чужбине. Как утверждает артистка, жизнью в Израиле он вполне доволен.

Также поделился новостями друг Аллы Пугачевой, дизайнер Игорь Гуляев, который заверил, что к сентябрю она вернется на родину.

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