«Вопрос закрыли»: Дава – о романе с Мари Краймбрери

Некоторое время назад Давид Манукян заявил, что устроил личную жизнь. Имя возлюбленной блогер назвать отказывался. Позже его неоднократно видели в компании певицы Мари Краймбрери. Фанаты решили, что у них роман.

Правда, недавно Мари отказалась отвечать на вопрос о том, является ли Дава ее бойфрендом. Ничего не говорит об этом и Давид.

«Я ни в чем застукан не был. Мари у вас была, вы этот вопрос обсуждали и закрыли. Что уже обсасывать эту тему?» - возмутился Дава в эфире «Русского радио».

Напомним, на протяжении полутора лет Дава встречался с Ольгой Бузовой. Блогер делал блондинке предложение, но их роман прекратился зимой прошлого года, после того, как поющая ведущая отметила свое 35-летие.